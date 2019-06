Sky - Il Sassuolo si muove in maniera decisa per Fares della SPAL: Napoli bruciato sul tempo?

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Sassuolo è alla ricerca di esterni di centrocampo per De Zerbi. E la dirigenza neroverde si sta muovendo in maniera decisa per arrivare a Mohamed Fares della Spal. Il giocatore francoalgerino, 23 anni, ha disputato una buona stagione a Ferrara (35 partite e 3 gol) e potrebbe cambiare maglia quest'estate. Su di lui c'è anche il Torino, che ieri ha avviato dei contatti per Murru, ma il Sassuolo sembra più convinto e pensa di sostituire Rogerio proprio con lui.

La nostra redazione, in passato, vi ha parlato anche del Napoli che vigilava sull'esterno mancino che verrebbe acquistato al posto di Mario Rui, come vice Ghoulam.