Sky - Il Napoli valuta le contropartite da inserire nella trattativa per cedere Milik: piacciono Bernardeschi e Lucas Moura!

Ultimissime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per Milik il Napoli sta valutando le contropartite e gli azzurri stanno valutando contropartite tecniche da inserire nell’operazione a seconda della squadra che possa farsi sotto. Nella Juventus la pedina di scambio potrebbe essere Federico Bernardeschi mentre nel Tottenham c’è Lucas Moura che interessa. Per questo motivo il Napoli aspetta e non sferra l'assalto decisivo per Cengiz Under della Roma”.