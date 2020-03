Sky - Il Napoli tratta 4 rinnovi, le priorità sono Milik e Zielinski

Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, sono gli azzurri che hanno il contratto con il Napoli che scadrà nell'estate del 2021. Il questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, la dirigenza sta riflettendo su quelli che saranno i piani societari nei confronti dei 4 calciatori.

Secodo quanto riportato dai olleghi di Sky, Gattuso starebbe spingendo per il rinnovo dei due polacchi. Non ci sono ancora nette schiarite all'orizzonte per le due trattative, ma nemmno peggioramenti che possano portare al pessimismo.

Se però, non si dovesse trovare un accordo entro il prossimo giugno, presuibilmente sia Zielinski che Milik potrebbero finire sul mercato.