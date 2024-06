Sky - Il Napoli piomba su Vanderson! Scelto come esterno destro nel 3-4-3 di Conte

Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo! Si tratta del terzino brasiliano Vanderson del Monaco. Ad annunciarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione "Calciomercato".

Napoli su Vanderson

Vanderson

Queste le parole di Di Marzio a Sky, sul calciomercato del Napoli: "Antonio Conte giocherà col 3-4-3 e il Napoli sta cercando un quarto di destra. Il profilo è quello di un giocatore tecnico in grado di venire a giocare in mezzo al campo e il nome è quello di Vanderson, esterno classe 2001 del Monaco.

Calciatore tecnico con una valutazione di 30 milioni di euro, piace molto al direttore sportivo Manna e piace ovviamente anche a Conte. È uno dei primi nomi nella lista del Napoli per questo ruolo".

Vanderson è cresciuto nelle giovanili del Gremio, in Brasile. A 19 anni debutta in prima squadra e un anno dopo viene acquistato dall'AS Monaco, con cui ha totalizzato 47 presenze e 3 gol. L'anno scorso ha esordito anche con la maglia della Nazionale brasiliana.

Questo il commento di Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, su Vanderson: "Ottimo nome, spinge, ha gamba, però non è distratto in fase difensiva".