Sky - Rilancio Napoli per Fazzini! ADL sfida la Lazio con un'offerta più alta, le cifre

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sky Sport: questi gli ultimi aggiornamenti sulle strategie di mercato per la sessione invernale di gennaio, con il ds Manna già al lavoro per rimaneggiare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sfida alla Lazio per Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 dell'Empoli.

Sfida alla Lazio per Fazzini

Sfida a distanza tra Lazio e Napoli per Fazzini: i biancocelesti si sono mossi in anticipo con il giocatore, ma il Napoli non ha mollato l’obiettivo. Forte dei rapporti che vanta da anni con Corsi, il presidente De Laurentiis sta provando a superare la Lazio con un’offerta più alta che convinca l’Empoli, non ancora soddisfatta dalla proposta della Lazio.

In questo momento, però, la squadra di Lotito resta in vantaggio nella corsa per arrivare a Fazzini. Ad oggi è più vicino alla Lazio, che ha offerto 10 milioni di euro all'Empoli per un prestito biennale con obbligo di riscatto; manca ancora l'accordo con l'Empoli sulla formula del trasferimento, con il club toscano che chiede un prestito oneroso.