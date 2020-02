Sky - Il Napoli è forte su Boga, il Sassuolo tratta col Chelsea per eliminare la recompra: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il club azzurro sta già cercando di chiudere per altri due colpi, in difesa e in attacco.

Calciomercato Napoli, vivo l'interesse per Boga: i dettagli

Si tratta di Jeremie Boga e German Pezzella, i nuovi obiettivi del Napoli di Cristiano Giuntoli secondo le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato di Sky Sport, che ha svelato i dettagli dell'operazione per l'attaccante ex Chelsea:

"Il Napoli, che tratta anche con il Verona per Kumbulla, non si ferma alla difesa però e si fa sotto anche per Jeremie Boga. L'ala classe 1997, a quota sette gol in campionato, piace molto agli azzurri. Il Sassuolo, dal canto suo, sta trattando con il Chelsea (Incontro a Londra due giorni fa) per togliere la ricompra (fissata intorno ai 10 milioni di euro) a cui i Blues hanno dirirtto in cambio di un corrispettivo economico, così da essere l'unico padrone del destino di Boga e poterne valutare futuro ed eventuale cessione indipendentemente dal volere del club inglese".