Sky - Il Napoli crede di aver fatto di tutto per Lukaku! Il Milan può soffiarlo, il Chelsea calerà le richieste

Calciomercato Napoli, in diretta su Sky Sport 24 gli ultimissimi aggiornamenti sulle strategie di mercato della SSC Napoli, con il club partenopeo impegnato a costruire la squadra 2024-2025 a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte.

A proposito di Romeu Lukaku, queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato - L’Originale”, su Sky Sport 24.

“Il Napoli pensa di aver fatto abbastanza, per non dire il massimo, per avere una corsia prioritaria nella testa di Lukaku. I contatti con Antonio Conte hanno inciso, il Napoli ha parlato a lungo con Lukaku . Tra l’altro Manna era uno dei fautori dello scambio Lukaku-Vlahovic alla Juve, ed ha un feeling forte con gli agenti del calciatore.

La posizione del Chelsea sul futuro di Romelu Lukaku.

Il Chlesea non vorrebbe più prestarlo, perché negli ultimi anni lo ha sempre dato in prestito oneroso per circa 7-10 milioni di euro. Ora vorrebbero darlo via a titolo definitivo, ha una clausola rescissoria di 44 milioni di euro - se non sono 44 sono 40, ma è questa la cifra che chiede il Chelsea per adesso. Ma è più facile che il Chelsea lo venda ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma ci vorrà del tempo prima che i Blues calino di così tanto le pretese.