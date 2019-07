Sky - Il Napoli ci proverà ancora per Pépé, sul tavolo la possibilità di giocare la Champions a differenza dell’Arsenal

Il Napoli ci proverà ancora per Nicolas Pépé, metterà sul tavolo la possibilità di giocare la Champions League a differenza dell’Arsenal, ed il carisma dell’allenatore Carlo Ancelotti: quest’ultimo, secondo SKY Sport, ha solleticato il calciatore ma la concorrenza dei Gunners e del progetto londinese complica le cose.

Il Napoli conosce le difficoltà dell’affare, ma non si arrende: Pépé resta il grande obiettivo, per James si potrebbe trascinare ancora con la speranza che il calciatore mantenga la promessa fatta all’allenatore azzurro Carlo Ancelotti. Sullo sfondo restano altri nomi come Hirving Lozano del PSV Eindhoven e Mauro Icardi dell’Inter.