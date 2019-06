Sky - Il Napoli aspetta Lozano, viene ritenuto perfetto in coppia con Milik-Insigne! Concorrenza Barcellona per Rodrigo

Arrivano aggiornamenti sulle mosse di mercato in entrata del Napoli, direttamente dai colleghi di Sky Sport: il club azzurro, in questo momento non ha fretta di dover chiudere ulteriori acquisti, dopo aver annunciato in giornata l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli.

In attacco la società presieduta da Aurelio De Laurentiis sta aspettando la decisione definitiva dell'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, che viene considerato perfetto per essere accoppiato tatticamente a Lorenzo Insigne ed Arkadiusz Milik. Per quanto riguarda l'attaccante spagnolo del Valencia Rodrigo, invece, c’è la concorrenza del Barcellona. Un attaccante, comunque, sarà preso secondo Sky.