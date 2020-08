Sky - Il Fortuna Dusseldorf chiede al Napoli Younes in prestito, l'attaccante spinge per tornare a casa

Ultime notizie mercato Napoli - Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Amin Younes, che a Napoli negli ultimi due anni ha trovato pochissimo spazio e che potrebbe per questo motivo rientrare a casa, in Germania. A tal proposito, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, il Fortuna Dusseldorf, squadra della città dove è nato, lo avrebbe chiesto in prestito agli azzurri ed anche lui preme per trasferirsi lui. Il Napoli, dunque, riflette circa questa possibilità. La squadra in questione nell'ultimo anno è retrocessa in Zweite Liga dalla Bundes.

Amin Younes Fortuna Dusseldorf