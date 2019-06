Sky - Il Chelsea pretende il pagamento della clausola, situazione Sarri alla Juve bloccata: spunta la data per la decisione di Abramovich

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla questione legata al futuro di Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Due mesi fa Sarri ha incontrato il Chelsea, comunicando la sua voglia di andar via, assecondata dai Blues che non erano contenti del rendimento della squadra e che, per questo motivo, avevano garantito che non sarebbe stata richiesto il pagamento della clausola rescissoria di sei milioni. Il finale di stagione e l'interessamento della Juventus hano cambiato le carte in tavola, con il Chelsea che ora pretende questa clausola per lasciar partire il tecnico. Inevitabilmente questo ha bloccato un po' la situazione. Sarri ha poi ribadito al Chelsea la volontà di salutare ed ora l'ultima parola spetta ad Abramovich che ha comunicato di voler dare una risposta entro venerdì".