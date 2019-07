Sky - Elmas, emissari di ADL in Turchia per chiudere! Per James serve pazienza, il Cagliari punta Rog

Gianluca Di Marzio collega si Sky, ha rilascito le seguenti dichiarazioni:

"Si continua a lavorare con il Real Madrid per convincere gli spagnolo ad accettare il prestito con diritto di riscatto per l'acquisto di James Rodriguez dopo che il blitz di Giuntoli a Madrid è servito alla conferma della volontà del giocatore di vestire l'azzurro. Intanto il Cagliri sarebbe interessato a Rog come sostituto di Barella. Emissari di De Laurentiis sono in Turchia per trovare l'accordo definitivo con il Fenerbahce per l'acquisto di Elmas. Sabato farà le visite mediche Manolas".