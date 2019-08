Sky - Icardi non ha rifiutato l'offerta del Napoli, ma ha scelto l'Inter: 'segnale' di apertura da Zhang

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky, ha spiegato la situazione Mauro Icardi ad oggi, ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Icardi non apre ad altre situazioni, ad altre squadre. Vuole rimanere perchè pensa di avere una sua opportunità. Vi erano offerte importantissime, parliamo di 7-8 milioni netti più premi sull'ingaggio. Non è che abbia detto 'no' o rifiutato in particolare il Napoli o la Roma, ma è proprio lui a voler restare all'Inter. Wanda ha fatto capire che chi comanda all'Inter, quindi Zhang, avrebbe fatto capire a Icardi: 'Resta, perchè non si sa mai', come se potesse avere delle chances".