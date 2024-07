Sky - Greenwood-Napoli, si può sbloccare in due casi: la situazione

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato Sky con l'esperto Luca Cilli che dà gli aggiornamenti per quanto riguarda le scelte del Napoli e la vicenda legata a Mason Greenwood:

"Su Greenwood ci sono tante squadre, il Marsiglia è più avanti di tutti e De Zerbi lo vuole. In Italia c’è la Lazio, ma si è inserito anche il Napoli che prima deve completare l’uscita di Lindstrom. Se dovesse uscire Lindstrom e non si dovesse chiudere con il Marsiglia allora per Greenwood si può aprire una finestra".