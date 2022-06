Calciomercato - Aggiornamenti di calciomercato da Sky Sport sul futuro del giovane talento italiano Wilfried Gnonto. L'attaccante azzurro classe 2003 può lasciare lo Zurigo e non approdare ancora in Serie A, con il Friburgo pronto a prenderlo. Nei giorni scorsi si erano fatte avanti l'Hoffenheim ed il Friburgo. E nelle ultime ore proprio il Friburgo è tornato in pole position: dalla cessione a titolo definitivo lo Zurigo vorrebbe incassare 10 milioni.