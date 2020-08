Sky - Gabriel vicino all'Arsenal, non vuole più aspettare il Napoli: sarà dei Gunners se non arriverà un rilancio del Manchester United

Ultime calciomercato Napoli. Sembra svanire l'obiettivo Gabriel per il Napoli. Il centrale brasiliano del Lille, è infatti ad un passo dall'Arsenal (con i quali ha già svolto le visite mediche). Nonostante il gentlemen's agreement tra Napoli e Lille, il giocatore sembra ormai aver preso la sua scelta.

Gabriel-Napoli, l'affare rischia di sfumare

Come riportato da Gianluca Di Mazio, esperto di mercato di Sky Sport, il futuro del classe '97 dovrebbe essere la Premier: se infatti nelle prossime ore non arriverà il rilancio del Manchester United, il ragazzo accetterà definitivamente l'offerta dell'Arsenal. Situazione intricata dunque, con il Napoli che sembra essere tagliato fuori in attesa di definire la cessione di Koulibaly. Ecco quanto scrive lo stesso giornalista dell'emittente satellitare sul proprio sito: