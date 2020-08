Sky - Gabriel non deciderà oggi, il Napoli bloccato da Koulibaly: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. La trattativa Gabriel si sta tramutando in un autentico giallo: il Napoli ha accordo e patto morale con il Lille, ma senza la partenza di Koulibaly non può affondare il colpo. Sul difensore brasiliano spinge l'Arsenal, mentre nelle ultime ore c'è da registrare anche l'inserimento del Manchester United. Ecco le ultime di Francesco Romano, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato:

"Gabriel non ha ancora deciso il suo prossimo club. L'Arsenal è ancora in vantaggio, mentre il Manchester United è in contatto con i suoi agenti, ma nessun colloquio è iniziato con il Lille. Il Napoli non ha ancora raggiunto un accordo con il Manchester City per vendere Koulibaly, quindi aspetta ancora".