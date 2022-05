Sky - Futuro Koulibaly e Osimhen, la valutazione e la situazione "offerte": le ultime

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione rinnovo di Kalidou Koulibaly e le offerte di mercato per Victor Osimhen: a darle, è la redazione di Sky Sport. Partendo dalla valutazione economica che ne fa il club di questi due calciatori: cifre importanti, che potrebbero far impaurire le pretendenti.

Partiamo dalla situazione rinnovo di Kalidou Koulibaly e la valutazione che ne fa il Napoli. Sky Sport spiega:

"Koulibaly ha un contratto fino al 2023: per lui non sono arrivate offerte importanti al momento. La trattativa per il rinnovo è in corso e il difensore è valutato dal Napoli almeno 40 milioni di euro".