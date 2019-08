Sky - Fiorentina, vicino un doppio colpo per Montella: si avvicinano Raphinha e Pedro

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ sempre più vicino alla Fiorentina Raphinha, il via libera da parte dello Sporting Lisbona dovrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e per di più si segue Pedro, attaccante brasiliano che potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse andar via Simeone che piace al Cagliari”.

In ogni caso, questi eventuali rinforzi arriveranno dopo il match di domani contro il Napoli e quindi ci saranno meno grattacapi, per così dire, per Carlo Ancelotti ed i suoi,