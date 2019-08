Sky - Fiorentina scatenata: quasi chiuso uno scambio con l'Inter e spunta Rafinha

Fiorentina scatenata sul fronte mercato. Come infatti riferisce SkySport, dopo Franc Ribery, la società toscana è vicinissima anche a concludere lo scambio con l'Inter tra Dalbert e Cristiano Biraghi. E' praticamente tutto fatto: si attende solo l'ok finale del brasiliano. E non finisce qui, perché la Viola lavora anche per un esterno d'attacco. Dopo aver riprovato senza notizie positive sia Domenico Berardi che Matteo Politano, il club ha stretto per un nome nuovo: Raphinha dello Sporting Lisbona.