SKY - Elmas-Napoli, è fatta! Domani l'arrivo in Italia e le visite mediche

Elfis Elmas e il Napoli, è fatta davvero. Come conferma SkySport, è stata raggiunta l'intesa su tutti i fronti e domani il giocatore arriverà in Italia per le visite mediche.

Acquisto a titolo definitivo per la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Un affare legato strettamente a Marko Rog: una volta definita l'uscita del croato in direzione Cagliari, c'è stato l'affondo partenopeo per il talentuoso centrocampista del Fenerbahce. Affare complessivo da 18 di milioni di euro, di cui 15 giunti proprio dal trasferimento di Rog in Sardegna.