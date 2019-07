Sta entrando nel vivo il calciomercato ed il Bari sta allestendo la squadra per tentare il salto in Serie B dopo la promozione in C della passata stagione. Per questo motivo il secondo club di proprietà dei De Laurentiis è particolarmente attivo sul mercato e, secondo quanto riportato da sky Sport, ha chiuso un doppio colpo con la SPAL: è fatta, infatti, per Antenucci e Filippo Costa, che domani svolgeranno le visite mediche con i Galletti.