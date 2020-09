Sky - Domani primo ciclo di visite di Milik con la Roma ad Innsbruck: da valutare la condizione dei due crociati! Il polacco deve risolvere due questioni con il Napoli

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Domani Milik svolgerà ad Innsbruck un primo ciclo di visite mediche per valutare le condizioni dei suoi ginocchi, dal momento che il polacco è stato operato ad entrambi i legamenti. Il polacco sta parlando con il Napoli di alcune pendenze ed anche della questione delle multe. Tutto dovrebbe essere risolto domani. Dopo aver avuto il via libera da Innsbruck e dal calciatore, la Roma autorizzerà le visite mediche per Dzeko con la Juventus".