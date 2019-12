Sky - Addio Ancelotti? Dimissioni ad ottavi raggiunti o rescissione consensuale con buonuscita

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, De Laurentiis ha ribadito più volte la fiducia all’allenatore, ma in realtà il presidente ha un piano alternativo già pronto.

Dimissioni Ancelotti? Ipotersi rescissione consensuale

Al punto da non sembrare più nemmeno troppo condizionato da una vittoria domani sera. De Laurentiis si aspetta una scossa, che sia l’inizio di un nuovo ciclo da inaugurare sempre con la stessa guida tecnica. Se così non fosse, l’avvicendamento è già pronto. Può essere lo stesso Carlo Ancelotti a fare un passo indietro anche a qualificazione raggiunta. Il tutto dopo aver chiesto alla società un confronto per uscirne bene insieme anche a livello economico con una eventuale transazione.