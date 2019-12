Sky, Di Marzio: "Gattuso primo nome per Napoli e Fiorentina, ma non accetterebbe di fare il traghettatore per ADL"

Carlo Ancelotti in difficoltà, il primo allenatore di cui si fa il nome come successore è certamente Gennaro Gattuso . A parlare delle ultime sull'allenatore del Napoli è Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato di Sky, nel corso di Sky Calcio Show. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 :

"Derby Fiorentina-Napoli per Gattuso? E' il nome da pronto intervento nel caso tu decida di cambiare, qualsiasi squadra di quelle medio-alte sanno che uno come Gattuso può andar bene. Bisogna capire se il Napoli intende rifondare l'anno prossimo con un tecnico diverso e quindi se cerca un traghettatore, oppure se un allenatore a cui affidare la squadra anche per l'anno prossimo. Non credo che Gattuso accetterebbe solo i sei mesi, ad esempio".