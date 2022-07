Sky - De Ligt al Bayern Monaco, affare in dirittura d'arrivo: cifre e dettagli

Serie A - La Juventus ha ceduto De Ligt al Bayern Monaco. Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, il difensore olandese lascerà Torino per 70 milioni più altri 10 di bonus:

"Nuovi aggiornamenti sulla trattativa che porterà Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. I dirigenti del club bavarese, dopo aver rilanciato la propria proposta, hanno in questi minuti raggiunto un accordo verbale con il club bianconero. La Juventus ha accettato per una di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2027".