Sky - Danilo apre al Napoli! Contatti con Manna, è l'obiettivo di gennaio

Calciomercato Napoli, colpo di scena: secondo Sky Sport l'obiettivo di gennaio è Danilo della Juventus! Lo assicura il giornalista Gianluca Di Marzio: per la prossima sessione di mercato si cerca un difensore da aggiungere in rosa e proprio il brasiliano ex City e Real Madrid sarebbe "ai primi posti della lista". Conte e Manna lo hanno individuato come completamento indeale del reparto arretrato.

Calciomercato: Danilo dalla Juve al Napoli

Danilo dalla Juve al Napoli a gennaio, è questa la notizia "bomba" del calciomercato di gennaio. Secondo Sky Sport si preannuncia "un mese di riflessione" per il calciatore classe '91, finito ai margini della rosa da quando in panchina c'è Thiago Motta.

Al Napoli piace, Sky scrive: "Alla finestra c'è il Napoli di Antonio Conte, che non ha mai nascosto apprezzamenti nei confronti del difensore brasiliano". E il club partenopeo avrebbe già compiuto i primi passi in vista di gennaio: "Giovanni Manna lo conosce bene dai tempi in cui ha lavorato alla Juventus e ha già ricevuto l'apertura del numero 6 bianconero".

Quanto alla fattibilità dell'operazione, Sky precisa: "La sensazione, però, è che molto dipenderà dalla Juventus, già a corto di difensori e che dovrà fare una se non due operazioni nel reparto. In attesa di capire se il club bianconero vorrà fare a meno di lui, il Napoli si sta muovendo per esperienza e affidabilità".

Di Marzio aggiunge: "Danilo è in scadenza di contratto, vorrebbe giocare di più. Non è molto considerato da Motta, si aspettava di essere più protagonista da capitano del Brasile e capitano della Juve l'anno scorso, si è ritrovato ad essere la terza scelta. Il giocatore non forzerà per andare, ma ha dato il suo gradimento al Napoli: è un interesse che gli fa piacere più di quello di altre squadre che pure lo vogliono".