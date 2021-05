Calciomercato Napoli - Diogo Dalot nel mirino del Napoli, il giovane terzino mancino lascia il Milan che non lo riscatterà per 20 milioni di euro. Il calciatore torna al Manchester United come riportato da Sky Sport. Il Milan ha deciso di spendere in altro modo i 20 milioni di euro che servirebbero per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dal Manchester United. Su Dalot c'è l'interesse del Napoli, il prezzo si aggira attorno ai 18 milioni di euro.