SKY - Contatti Napoli-Sinatti confermati, si attende via libera Figc. Nel pomeriggio l'ok Slovacchia per Calzona

Il Napoli sta lavorando per anche per Francesco Sinatti. Sono confermati i contatti con il preparatore atletico dello Scudetto e ora in Nazionale con Luciano Spalletti. Anche per lui si tratterebbe di un doppio incarico. Si attende la decisione e il via libera finale.

Aurelio De Laurentiis sta procedendo per portare Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Stanno procedendo i discorsi con la Federazione slovacca legati alla parte burocratica. Nel pomeriggio è atteso il via libera. Si cerca di chiudere per permettere a Calzona di guidare l'allenamento di rifinitura in vista del Barcellona.