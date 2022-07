Calciomercato Napoli - Contatti tra Sampdoria e Napoli per il portiere Contini. Secondo Gianluca Di Marzio l'estremo difensore azzurro potrebbe approdare in maglia blucerchiata per fare il vice Audero. Contini è reduce dal prestito al Vicenza della scorsa stagione. Con i veneti è retrocesso in Lega Pro dopo lo spareggio play out perso contro il Cosenza.