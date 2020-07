Ultimissime mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi la firma di Osimhen con il Napoli, il calciatore sarà annunciato nella giornata di domani. Le cifre dell'affare restano Cinquanta milioni che saranno pagati in cinque annualità. Bonus sia per il calciatore che per il Lille”.