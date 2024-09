Sky conferma CN24 - Mario Rui ha chiesto il reintegro in rosa al Napoli: la situazione

La storia d'amore tra Mario Rui e la SSC Napoli è finita male, ma la parola ‘fine’ non è stata ancora scritta. L’esterno portoghese è finito ai margini del progetto di Antonio Conte: invitato dal club in estate a trovarsi una nuova sistemazione, l’ex Empoli - voglioso inizialmente di tornare in Portogallo - ha rifiutato tutte le proposte arrivate al Napoli e al suo agente Mario Giuffredi.

Mario Rui in allenamento col Napoli in ritiro

SSC Napoli: la situazione con Mario Rui

Questa mattina, CalcioNapoli24 vi ha raccontato in esclusiva la situazione di Mario Rui. E di come nelle ultime ore tramite PEC alla SSC Napoli il portoghese abbia chiesto il reintegro in rosa, tirando in ballo l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori.

Adesso arrivano autorevoli conferme, con Gianluca Di Marzio di Sky Sport che scrive:

"Il Napoli di Antonio Conte convince. Dopo la sconfitta di Verona, il Napoli ha vinto tre gare e pareggiato all'Allianz Stadium contro la Juventus. Intanto, Mario Rui ha chiesto il rientegro in rosa. Terminata la stagione 2023/24, Mario Rui è finito ai margini della squadra azzurra. In estate, infatti, diversi club lo hanno messo nel mirino, tra cui il Galatasaray. Alla fine, il laterale portoghese è rimasto a Napoli ma è stato escluso dalla rosa. Adesso Mario Rui ha chiesto il reintegro in rosa. Da capire quale sarà la decisione della società e di Antonio Conte. L'ex Empoli e Roma ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2026".

Mario Rui, la posizione dell'agente

In attesa di capire ulteriori aggiornamenti, si registra un’altra posizione: il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, non ha condiviso l’atteggiamento del calciatore e si è dissociato completamente dalla scelta del portoghese. Il mese scorso abbiamo raccontato di come l’entourage del calciatore non avesse gradito il suo comportamento e di come potesse essere ‘scaricato’ in virtù di una sorta di codice etico 'nonscritto' adottato dall’agenzia.

A quanto risulta a CalcioNapoli24, il team legale della MARAT starebbe valutando anche una risoluzione del mandato di procura dopo oltre dieci anni di collaborazione. Il rapporto di lavoro tra Mario Giuffredi e Mario Rui, insomma. potrebbe chiudersi bruscamente.

Mario Rui

Cosa dice il contratto collettivo AIC

All’articolo 7.1 del contratto collettivo AIC si legge:

“La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11”

All’articolo 11.1 del contratto collettivo AIC si legge:

“Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti […] quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire […] la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione”

La richiesta partita da Mario Rui è garantita dal successivo passaggio:

“Nel medesimo procedimento, il Calciatore potrà richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12”

Cosa dice l’articolo 12?

12.1: “Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti”

12.2: “Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda”

12.3: “La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.1”

12.4: “Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva”

12.6: “In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore”