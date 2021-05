Sky - Conceicao-Napoli, nessuna conferma definitiva! Incontrerà il Porto, ma ADL ha fretta: possibile colpo di scena

Ultimissime notizie Napoli. Chi è il nuovo allenatore del Napoli dopo Gattuso? Notizie da Sky Sport, con il giornalista Massimo Ugolini che disegna il quadro attuale delle trattative in corso: "Bisogna aspettare il nome del prossimo allenatore. La scelta del presidente De Laurentiis, una decisione - come da tradizione - presa in totale autonomia.

Il profilo di Allegri , dopo il mancato ingresso in Champions, sembra molto più sfumato.

Spalletti , il primo allenatore contattato e con il quale il Napoli avrebbe già chiuso l’accordo economico, un’opzione sempre valida. Anche se il nome più in tendenza, il giorno dopo il mancato ritorno nell’Europa dei grandi, è quello di

Sergio Conceicao, allenatore del Porto: indiscrezioni che al momento non trovano conferme definitive".

Ultim'ora Napoli dunque: secondo Sky Sport non ci sarebbero conferme sullo stato avanzato dei contatti tra SSC Napoli e Sergio Conceiçao, allenatore del Porto. Questa nuova indiscrezione riapre le porte ai possibili arrivi di Allegri o Spalletti, anche se la mancata qualificazione in Champions League complica seriamente i piani di Aurelio De Laurentiis.

Conceicao-Napoli

Nuovo allenatore Napoli, ultimissime notizie da Sy Sport: "Nelle prossime ore Conceicao, in scadenza di contratto, incontrerà il presidente del Porto, club al quale è particolarmente legato. Sarà un passaggio chiave per capire se la pista che lo riporterebbe in Italia potrà essere battuta a breve. Di sicuro c’è che il presidente De Laurentiis è intenzionato a chiudere il discorso sulla guida tecnica questa settimana. Un colpo di scena? Non sarebbe da escludere, considerando le ultime scelte, anche se la lista dei papabili, dopo una notte da dimenticare, sembra ormai ristretta a pochi nomi".