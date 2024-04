Sky - Cioffi sarà esonerato, Cannavaro e Reja in lizza per sostituirlo

Calciomercato Serie A - Sono ore decisive per l'esonero di Gabriele Cioffi da allenatore dell'Udinese. Fatale per lui la sconfitta contro il Verona dell'anticipo del sabato sera. Tra i nomi fatti per sostituirlo, i colleghi di Sky con Gianluca Di Marzio svelano anche che Fabio Cannavaro e Reja sono tra i candidati:

"La sconfitta contro il Verona potrebbe costare l'esonero a Gabriele Cioffi. Dopo le riflessioni della notte, l'Udinese sembra decisa per il cambio di allenatore in vista delle ultime giornate di campionato.

Attualmente i friulani sono a quota ventotto punti, uno in più del Frosinone terzultimo. La zona retrocessione incombe e i bianconeri sono alla ricerca di una nuova soluzione per centrare la salvezza.

La decisione verrà presa oggi dalla società, ma il club sembra convinto a cambiare ancora. Per l'Udinese sarebbe il secondo cambio in panchina della stagione dopo l'esonero di Andrea Sottil, con Cioffi subentrato alla decima giornata.

Dopo aver valuto Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, sono stati avviati, a sorpresa, i primi contatti con Fabio Cannavaro: se dovesse accettare le condizioni proposte dalla società bianconera, potrebbe battere tutta la concorrenza.

Oltre i due nomi già citati, la società sta valutando ogni possibilità e i nomi di chi conoscono bene l'ambiente: spunta il nome di Giampiero Pinzi, ex collaboratore tecnico e vice allenatore (proprio di Cioffi) del club nel corso della stagione 2021/2022.

Con Cioffi in panchina, l'Udinese ha disputato 23 partite: il bilancio è di 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitta, la media di 0,96 punti a partita.

Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, dopo i vari contatti, si sono defilati dalla corsa sulla panchina dell'Udinese. Il primo avrebbe voluto un contratto più lungo; Stramaccioni, invece, preferirebbe non abbandonare le altre collaborazioni di diverso genere in atto per solamente sei giornate.

Fabio Cannavaro vorrebbe il suo staff e il fratello Paolo come vice: la società bianconera vuole Pinzi come condizione indispensabile nello staff perche ritengono che abbia la necessità di un garante. Oltre ai nomi già citati, spunta il nome di Edy Reja, il dubbio nei suoi confronti è legato all'età".