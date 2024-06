Sky - Cessione Osimhen, primi sondaggi concreti! Lukaku possibile erede, ma a una condizione

Calciomercato Napoli, ultimissime sulla cessione di Victor Osimhen e l’erede che prenderà il posto del pallone d’oro africano. Il collega Francesco Modugno in collegamento con SkySport24 ha fatto il punto della situazione.

“Quanto tempo si dà il Napoli per cedere Osimhen? E’ evidentemente una priorità, i contatti tra Calenda, manager di Osmhen, e Manna sono continui. La Premier è il mercato dal quale si spesa si possa muovere qualcosa. Nessuno arriva a 130 milioni della clausola ma per una parte in denaro e con qualche giocatore qualche sondaggio più concreto inizia a manifestarsi.

In entrata resta il nome di Lukaku con cui Conte ha un rapporto diretto, ma il Napoli proverebbe a prenderlo in prestito considerando il peso dell’ingaggio. Altrimenti potrebbe esserci investimento ma non più di 20-25 milioni considerando l’età e il fatto che il Chelsea non ci ha mai puntato davvero”.