Ultimissime notizie calcio mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie di mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In caso di cessione di Koulibaly il Napoli ci proverebbe in maniera concreta per Boga avendo un bel bottino da spendere ma per il momento la trattativa per la cessione del senegalese è bloccata, quindi in tal senso Roberto De Zerbi può stare tranquillo”.