Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su SkySport 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Castrovilli a gennaio non si muove, c'è stato un interesse del PSG e non solo. E' un giocatore di grande prospettiva, piace a Napoli, Juve e Inter. Ma a gennaio non si muove".

"Terzino sinistro? Credo non arrivi perché non ci sono offerte imminenti per Ghoulam".