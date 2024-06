Sky - Caso Di Lorenzo, via al lavoro diplomatico del Napoli: l'agente può volare in Germania, le ultime

Calciomercato Napoli, ultime su Di Lorenzo da SkySport dopo anche le dichiarazioni del giocatore oggi in conferenza stampa.

Calciomercato Napoli, ultimissime su Di Lorenzo

Francesco Modugno, in collegamento a SkySport24, ha fatto il punto della situazione sul capitano azzurro: “Conte ha compreso il momento e lo stato d’animo, ma è fermo e rigoroso sulla sua posizione riguardo la centralità assoluta di Di Lorenzo.

Per lui è assolutamente fuori dal mercato che poi è anche la posizione forte espressa dalla società. In questi giorni ci sarà, come del resto c'è già stata in queste ore, un’attività diplomatica e anche dallo stesso procuratore che potrebbe volare in Germania per parlargli e rasserenarlo con la Juventus però che resta sullo sfondo".