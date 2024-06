Sky - Caso Di Lorenzo, oggi giorno importante: incontro tra Conte e Giuffredi a Castel Volturno

Calciomercato Napoli, è una giornata importante per il caso Giovanni Di Lorenzo. Lo riporta Massimo Ugolini in collegamento con SkySport24.

Caso DI Lorenzo, oggi incontro tra Conte e l'agente

Quest’oggi, infatti, si terrà un incontro tra Mario Giuffredi, agente del capitano, e Antonio Conte per cercare di capire se si potrà sanare la frattura. Il tecnico infatti non vuole assolutamente rinunciare al leader azzurro così come a Kvaratskhelia, è da loro che vorrebbe ripartire per questo nuovo ciclo napoletano. Si attende dunque una giornata importante con gli obiettivi Buongiorno ed Hermoso sullo sfondo sempre per quanto riguarda la difesa.