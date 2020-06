Ultime mercato Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Show - L’Originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“José Callejon? C’era il dubbio che potesse finire subito la stagione, eppure oggi c’è stato questo accordo affinché possa completare la stagione con il Napoli, con un bonus che riceverà dal club. Non ci sono tuttavia i margini per un prosieguo oltre il termine della stagione agonistica, per un'altra stagione”