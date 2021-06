Sky - Calciomercato Bari, in arrivo Brosco dall'Ascoli: contratto fino al 2023 con opzione

Calciomercato - Come riportato da Sky Sport, il futuro di Riccardo Brosco si allontana da Ascoli. Al difensore 30enne, in scadenza di contratto dopo tre anni con 95 presenze, è stato proposto un rinnovo biennale ma il giocatore pare ormai intenzionato a prendere una nuova strada. Sulle sue tracce c’è ora il Bari, pronto a proporre un contratto fino al 2023 con opzione di rinnovo. In Puglia Brosco ritroverebbe il ds Ciro Polito, con il quale ha lavorato nelle Marche da dicembre 2020 a maggio 2021.