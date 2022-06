Sky - Bremer-Inter, incontro fissato col Torino: le ultime

Ultime calciomercato SSC Napoli - Sebbene piaccia anche agli azzurri, la squadra più vicina a Bremer è sicuramente l'Inter. Che ha allacciato i contatti da tempo ed è pronta a preparare l'assalto al difensore del Torino.

La prossima settimana è in programma un incontro tra le dirigenze dell'Inter e del Torino per discutere del futuro di Bremer. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Il difensore brasiliano interessa al club nerazzurro, come confermato dalle parole dell'amministratore delegato Marotta: "A mio giudizio è un giocatore di caratura mondiale sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni".

Bremer-Inter, incontro in programma

Queste le ultime da Di Marzio sul fronte Bremer-Inter: