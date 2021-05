Sky - Boga lascia il Sassuolo, positivi i contatti con gli agenti: pronte le offerte, ci sono anche Napoli e Borussia Dortmund

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato Sky, Jeremie Boga pronto a lasciare il Sassuolo, c'è anche il Napoli.

Boga

Calciomercato Napoli, Boga lascia il Sassuolo

Ecco quanto riportato da Fabrizio Romano di Sky sull'affare di mercato Jeremie Boga.

"Il Chelsea non ha clausole di riacquisto o percentuale di rivendita futura per Jeremie Boga. I suoi agenti hanno dialogato con successo con il Sassuolo, entrambe le parti stanno lavorando a una soluzione positiva per l'eventuale cessione e le offerte sono attese: Napoli, Rennes e Borussia Dortmund volevano prenderlo già la scorsa estate".