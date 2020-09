Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli prenderà un centrocampista giovane. Per Koulibaly PSG e Manchester City non hanno ancora presentato l'offerta giusta. Se dovesse andar via, gli azzurri hanno già bloccato Papastathopoulos".