SKY - Bereszynski-Napoli, affare definito: decisa anche la formula dell'operazione

Calciomercato Napoli - Tutto definito e confermato: Bartosz Bereszynski sarà un nuovo giocatore del Napoli. Si attende ormai solo l’apertura della sessione invernale per annunciare l’operazione che coinvolge anche Alessandro Zanoli che andrà in prestito in blucerchiato.

Mercato Napoli, definito Bereszynski

Secondo quanto infatti riferisce SkySport, ormai è stato sciolto anche il nodo relativo alla formula d’acquisto per l’esterno polacco: sarà in prestito, ma la Sampdoria offrirà un diritto di riscatto al Napoli da esercitare potenzialmente a fine campionato. Prestito secco invece per l'azzurrino che dunque farà sicuramente ritorno a fine srtagione dopo che - si spera - abbia accumulato un bel po' di continuità nel massimo campionato italiano.