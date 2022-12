Sky - Bereszynski al Napoli, affare in via di definizione con la Sampdoria: la formula

Calciomercato Napoli - Esperienza, affidabilità e costi contenuti. Questi elementi, rendono quello di Bartosz Bereszynski un profilo ideale da ingaggiare per diversi club nell'ormai imminente mercato di gennaio, anche per chi ha obiettivi stagionali di grande livello, come la vittoria dello scudetto. Questo è il caso del Napoli di Luciano Spalletti che, alla ricerca di un vice Di Lorenzo, ha ormai individuato nel terzino polacco della Sampdoria il profilo giusto su cui puntare.

Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, Bartosz Bereszynski è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli:

"Una soluzione ideale per il club azzurro, alla ricerca di un rinforzo di sicuro affidamento sulle fasce. In questo senso, Bereszynski, con quasi 200 partite disputate in Serie A con la maglia della Sampdoria, consegnerebbe al gruppo di Luciano Spalletti ulteriore esperienza, diventando una soluzione di buon livello in alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Inoltre, si tratta di un calciatore ormai esperto anche in ambito internazionale, con oltre 50 presenze con la maglia della Polonia. Recentemente, ha anche preso parte ai Mondiali di Qatar 2022, raggiungendo gli ottavi di finale. Non solo nazionale però, perchè Bereszynski ha già giocato anche la Champions League in passato, ai tempi del Legia Varsavia. Tutto ciò, rende il profilo di Bartosz Bereszynski una grande opzione per il calciomercato invernale ormai alle porte.

Come anticipato da diverse settimane, il Napoli e la Sampdoria sono ormai in via di definizione per l'operazione che porterà Bartosz Bereszynski in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto".