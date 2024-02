Sky - Beffa Inter, Sensi resta! Salta l'affare col Leicester

Sembrava vicino Stefano Sensi a diventare un nuovo giocatore del Leicester, ma alla fine la trattativa con l'Inter è saltata.

Stefano Sensi non diventerà un nuovo giocatore del Leicester. Il classe 1995, che era prossimo alla partenza per l'Inghilterra per firmare un contratto con il club in Championship, rimarrà a disposizione di Simone Inzaghi. Vana, la corsa conto il tempo tra le parti, che hanno passato le ultime ore (in Inghilterra il calciomercato è chiuso a mezzanotte) nel tentativo di sciogliere i nodi burocratici, oltre a ottenere il visto per il Regno Unito.

A Leicester, Sensi avrebbe trovato il connazionale Enzo Maresca. Al le Foxes sono prime in classifica, e tentano il ritorno in Premier a distanza di un solo anno dalla traumatica retrocessione di maggio scorso, e Sensi sarebbe stato il colpo della seconda metà di stagione.

Sensi rimarrà così all'Inter, dove al momento ha collezionato solo tre presenze in Serie A e una in Coppa Italia per Stefano Sensi in questa prima parte di stagione con l'Inter, per un totale di 65 minuti collezionati.