Sky - Atalanta scatenata, dopo Karsdorp anche Romero! Si tratta con la Juve per la formula giusta

Calciomercato - L'Atalanta resta scatenata per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo aver chiuso il colpo Karsdorp per sostituire Castagne, prepara l'assalto decisivo a Cristian Romero, centrale classe 1998 di proprietà della Juventus. Valutazione di circa 20 e i 25 milioni di euro, i club stanno ragionando sulla formula: potrebbe trattarsi di un prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni oppure di un prestito biennale (sempre con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo).