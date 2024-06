Sky - Annuncio di Conte tra martedì e mercoledì: due certezze, ecco come sarà il suo Napoli

Notizie Napoli calcio. Fra martedì e mercoledì il Napoli annuncerà l’arrivo di Antonio Conte. Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport che analizzano anche quali saranno i punti fermi in vista della prossima stagione.Â

Conte-Napoli, gli aggiornamenti

Per l'emittente satellitare, De Laurentiis non ha in mente nessuna follia sul mercato. Tutto sarà a dimensione Napoli: gestione, budget, monte ingaggi, valorizzazione della rosa. De Laurentiis ne ha garantito il progetto, Manna lo sta sviluppando, lui lo metterà in campo. Il ‘Conte alla rovescia’ per l’annuncio regale è cominciato.

Ma anche il lavoro fuori: Di Lorenzo non si muove. E così anche Kvaratskhelia. La volontà è ferma, i malumori passeranno (e certe offerte, eventualmente, torneranno). Il Napoli è da aggiustare, non rifare. Ci sono già qualità e conoscenze. Si alzerà il livello in difesa (magari grazie a Buongiorno), ci saranno altri cavalli nel motore. E soluzioni. Il Napoli cambierà sistema, spirito e passo. E l’umore della città . L’amore resta invece sempre lo stesso.Â