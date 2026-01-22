Sky annuncia il colpo Napoli, Quagliarella in studio: “È il nuovo Muriel”

Ultimissime calciomercato Napoli - Sorpresa per il primo acquisto della SSC Napoli a gennaio. Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio a SkySport durante il programma ‘Calciomercato - L’originale’.
Dopo il nuovo infortunio di David Neres e la partenza di Noa Lang ceduto al Galatasaray, il Ds Giovanni Manna è ormai vicinissimo alla chiusura del primo colpo del 2026.
Si tratta del brasiliano Giovane che prenderà il posto del connazionale Neres che rischia un nuovo lungo stop. Fabio Quagliarella, presente in studio, approva subito il colpo: “Mi ricorda Muriel, ha colpi fantastici vicino alla porta. Sa calciare e ha grande qualità”.
Questo l'annuncio di Di Marzio: "Napoli-Giovane, avanti tutta: trattativa molto avanzata. In questi minuti il Napoli sta riuscendo a trovare la formula giusta per Giovane sorpassando anche la Lazio".