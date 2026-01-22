Sky annuncia il colpo Napoli, Quagliarella in studio: “È il nuovo Muriel”

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Sky annuncia il colpo Napoli, Quagliarella in studio: “È il nuovo Muriel”

Calciomercato Napoli, Quagliarella entusiasta per il primo acquisto del 2026

Ultimissime calciomercato Napoli - Sorpresa per il primo acquisto della SSC Napoli a gennaio. Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio a SkySport durante il programma ‘Calciomercato - L’originale’.

Dopo il nuovo infortunio di David Neres e la partenza di Noa Lang ceduto al Galatasaray, il Ds Giovanni Manna è ormai vicinissimo alla chiusura del primo colpo del 2026

Colpo Napoli, Quagliarella approva: "Mi ricorda Muriel" 

Si tratta del brasiliano Giovane che prenderà il posto del connazionale Neres che rischia un nuovo lungo stop. Fabio Quagliarella, presente in studio, approva subito il colpo: “Mi ricorda Muriel, ha colpi fantastici vicino alla porta. Sa calciare e ha grande qualità”.

Questo l'annuncio di Di Marzio: "Napoli-Giovane, avanti tutta: trattativa molto avanzata. In questi minuti il Napoli sta riuscendo a trovare la formula giusta per Giovane sorpassando anche la Lazio". 

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